Marcelo Moreno pede ‘jogo perfeito’ para vencer a Seleção Brasileira

Na véspera da partida contra a Seleção Brasileira, o atacante Marcelo Moreno, capitão da Bolívia, comentou sobre as dificuldades que a La Verde terá na partida desta sexta-feira (8), às 21h45, no Mangueirão, mas garantiu que os bolivianos vão em busca de “um jogo perfeito”.

“Para ser um jogo perfeito temos que vencer. É o sonho de todos os jogadores. Os primeiros 15 minutos vão ser os piores, temos que estar concentrados. A confiança tem que estar presente, não posso vir para o Brasil e me sentir derrotado. Que as coisas deem certo para mim e para os meus companheiros. Os números não mentem, eles jogam contra nós, mas são 90 minutos onde tudo pode acontecer”, explicou o atacante.

O Brasil começa a sua trajetória nas Eliminatórias para a Copa de 2026 contra a Bolívia nesta sexta-feira, às 21h45, no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Depois, na terça-feira, enfrenta o Peru, às 23h, no Estádio Nacional de Lima.

A primeira atividade em que o técnico Fernando Diniz pôde contar com todos os jogadores convocados aconteceu nesta quarta-feira (6), em treinamento que ficou marcado por um susto com Neymar. O craque caiu no gramado do Mangueirão, começou a reclamar de dores e preocupou a comissão técnica.

