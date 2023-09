Jenni Hermoso retorna ao México para se concentrar apenas no futebol

Jenni Hermoso foi para o México nesta quarta-feira (6), onde se reapresentou ao Pachuca, time em que atuou na última temporada. Ela quer focar no futebol e evitar a atenção da mídia, que a incomodou nas últimas semanas por razões diferentes das habituais.

Uma das contratações mais importantes do clube, Hermoso precisa corresponder às expectativas no futebol mexicano e o momento seria perfeito, após o título da Copa do Mundo Feminina. No entanto, o escândalo que envolve o beijo forçado de Luis Rubiales, presidente da Federação Espanhola, pode ser um obstáculo a mais para a atacante ter bom rendimento em campo.

Jenni Hermoso formaliza denúncia contra Rubiales

No começo, foi difícil para Jenni Hermoso se adaptar ao novo ambiente, sendo esta a sua terceira experiência internacional, após ter jogado na Suécia e no PSG na França. Ela teve um desempenho modesto no Torneio de Abertura, com apenas sete jogos e um gol marcado. No entanto, no Torneio Clausura, ela brilhou com 18 gols em 20 jogos e sendo fundamental para o time alcançar o segundo lugar.

“No México, tive a oportunidade de me conhecer melhor e apreciar coisas que antes não dava importância. Mas, agora posso dizer que estou feliz e me sinto muito bem”, explicou a atacante.

