Palmeiras retorna aos treinos com dois objetivos nesta Data-Fifa

O Palmeiras retorna aos treinamentos nesta quinta-feira (07), após receber três dias de folga. Neste período, os jogadores receberam dois dias livres e outro com atividades feitas em casa, monitoradas pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube. Agora, o técnico Abel Ferreira quer aproveitar o período sem jogos para resolver dois problemas no Verdão.

A primeira é recuperar fisicamente alguns jogadores. Abel Ferreira revelou na entrevista coletiva após o empate no clássico contra o Corinthians que alguns jogadores vinham reclamando de problemas musculares. Alguns desses jogadores foram os volantes Gabriel Menino e Zé Rafael, além de Rony.

Além disso, outros jogadores que vem atuando em uma sequência maior, também devem ganhar uma atenção especial. O Palmeiras teme que uma lesão mais grave possa acontecer e atrapalhar os planos para a temporada.

Por fim, o segundo objetivo do treinador será encontrar um substituto para Dudu. O camisa 7 sofreu uma grave lesão no joelho direito e não joga mais nesta temporada. Nos dois jogos em que o atacante não jogou, o treinador optou por um esquema com três zagueiros e dois atacante, contra o Deportivo Pereira, e por improvisar Mayke na função no Dérbi contra o Corinthians. Contudo, ambas não tiveram sucesso.

O treinador vê como suma importância encontrar um jogador para substituir Dudu. Desde que o ídolo palestrino se lesionou, o Verdão não balançou as redes, mostrando sua importância dentro de campo.

