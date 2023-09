Cavani sobre ausência no Uruguai: ‘Pensa que não estou à altura’

Em processo de renovação da seleção uruguaia, o técnico Marelo Bielsa deixou grandes nomes de fora da lista de convocados para o início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Dentre eles, o atacante Cavani, jogador do Boca Juniors.

Apesar de ter lamentado a ausência entre os convocados, Cavani entende a decisão do treinador e falou que a “a vida são etapas”.

“Sou uma pessoa que quer viver a vida. A vida são etapas, se quem toma a decisão pensa que não estou à altura, perfeito. Assim como em casa, você o poder de decidir. São etapas. Tenho que me dedicar mais onde estou e seguir em frente. As coisas passam. Estou numa linda etapa da minha vida. Tento mostrar a cada domingo que vim para o Boca Juniors entregar o meu máximo. Mas, não tenho 25 anos, quando jogava 3 jogos por semana. Talvez não consiga agora, sou realista”, disse o atacante durante entrevista ao ‘Telemundo’.

Aos 36 anos, Cavani foi contratado pelo Boca Juniors no último mês de julho e está nas semifinais da Libertadores. O atacante marcou um gol em cinco jogos disputados e foi a grande contratação do clube argentino na última janela de transferências.

Dessa maneira, o Uruguai estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (8), quando recebem a seleção do Chile no estádio Centenário, em Montevideo. Por fim, a bola rola às 20h, em uma das partidas mais equilibradas da primeira rodada da competição.

