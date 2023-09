Vasco se reapresenta com três desfalques em função da Data-Fifa

O Vasco tem, nesta quinta-feira (7), a reapresentação do elenco após quatro dias de folga em pleno período de Data-Fifa. No entanto, o grupo do técnico Ramón Díaz não estará completo, já que três jogadores seguem a serviço de suas seleções na América do Sul. Marlon Gomes foi defender o Brasil pré-olímpico, enquanto Puma e Medel estão com Uruguai e Chile, respectivamente. Aliás, ambos se enfrentam na primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Mas o Cruz-Maltino ainda dispõe de bom tempo de olho na preparação ao clássico com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, a bola rola apenas no dia 16 de setembro, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Até lá, o trio retorna ao Rio e integra o plantel durante as atividades no CT Moacyr Barbosa. Por sinal, o chileno é quem menos tem pressa em voltar – recebeu o terceiro amarelo no empate com o Bahia e precisa cumprir suspensão.

Aliás, outro que também não fica à disposição na próxima rodada é Jair. O volante acabou expulso de campo já nos acréscimos, no empate com o Bahia em 1 a 1, na Arena Fonte Nova, após lance polêmico com Luciano Juba, do Tricolor. Além disso, também perdeu chance clara de decretar a virada, em Salvador, depois de o estreante Payet dar ótimo passe. O cartão vermelho, aliado à oportunidade desperdiçada, rendeu duras críticas da torcida ao camisa 8, que se pronunciou a respeito nas redes sociais.

PAYET E ROSSI SEM FOLGA NO VASCO

Dois dos principais reforços do Vasco na última janela de transferências estiveram no CT Moacyr Barbosa, durante o período de folga, para realizar trabalhos físicos. Payet e Rossi reforçaram a parte física, dando continuidade ao processo de recuperação do condicionamento. Ambos chegaram ao clube depois de três meses sem atuar e estão atrás dos demais em termos de resistência e intensidade.

