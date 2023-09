Uruguai x Chile: escalações e onde assistir

Um dos jogos mais equilibrados da primeira fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira (8). Uruguai e Chile se enfrentam, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevideu, no duelo que marca a estreia de ambas seleções no torneio sul-americano. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV.

Como chega o Uruguai?

O Uruguai teve mais um resultado ruim na última Copa do Mundo e ligou o alerta na seleção. Assim, a Celeste não conseguiu avançar da fase de grupos no Mundial do Qatar e promete mudanças para o próximo ciclo. Dessa forma, nomes como Suárez e Cavani ficaram de fora da lista de convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para estes primeiros jogos das Eliminatórias.

Cavani sobre ausência no Uruguai: ‘Pensa que não estou à altura. Mas, a vida são etapas’

Como chega o Chile?

Por outro lado, o Chile sequer participou da Copa do Mundo no Qatar e aposta todas as suas fichas em fazer uma boa Eliminatórias para se classificar para o Mundial de 2026. Dessa maneira, o técnico Eduardo Berizzo aposta em um elenco que mistura experiência e juventude para recolocar os chilenos entre as principais seleções do mundo.

Uruguai x Chile

Primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026

Data e horário: sexta-feira, 08/09/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário

Uruguai: Rochet; Bueno, Mauricio Lemos, Bruno Méndez e Píquerez; Valverde, Carballo e De la Cruz; Núñez, Torres e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa

Chile: Cortés; Mehssatou, Maripán, Medel e Suazo; Aránguiz, Pulgar, Vidal e Valdés; Alexis Sánchez e Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo

Onde assistir: SporTV

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.