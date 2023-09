Por que o Equador começa em desvantagem as Eliminatórias?

O Equador iniciará as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (7), diante da Argentina, com uma desvantagem antes mesmo da bola rolar. A situação ocorre por conta da sanção imposta pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), em novembro de 2022, pela escalação irregular do lateral-direito Byron Castillo. A pena em questão foi oficializada somente oito dias antes da bola rolar para a Copa do Mundo no Qatar.

Na ocasião, o escritório Carlezzo Advogados (na figura principal de Eduardo Carlezzo) representou o Chile e acionou o Equador (inicialmente, na Fifa) alegando que o referido atleta não teria nascido no Equador, mas sim na Colômbia. Com isso, acarretaria em um contexto de escalação irregular e deveria perder os pontos das partidas com o Chile. No caso especifico, o Equador havia ganhado uma e empatado outra. A Fifa não aceitou as alegações e a acusação apelou a última instância jurídica da área esportiva, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

Em um julgamento que foi marcado pela rapidez, solucionado em menos de 45 dias, o tribunal suíço validou as alegações chilenas na acusação e concluiu que o jogador foi inscrito com documentação falsa pela Federação Equatoriana de Futebol (FEF). Todavia, a punição aplicada se limitou ao aspecto coletivo, deduzindo três pontos do atual ciclo de Eliminatórias e aplicando uma multa de 100 mil francos suíços (R$ 525 mil). Logo, a Tri disputou a última edição do Mundial e Byron não recebeu sanções em caráter inidividual.

Por conta da possibilidade de modificar a representação em uma Copa do Mundo, este caso representou uma das maiores batalhas jurídicas da história do futebol entre seleções na América da Sul. Algo que, consequentemente, vem gerando uma rivalidade extrema entre torcedores de Chile e Equador.

