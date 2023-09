Pelo Grêmio, Suárez se aproxima de top-5 na artilharia da Arena

Apesar do tempo de jejum recente, Suárez voltou a balançar a rede contra Cruzeiro e Cuiabá e está perto de alcançar marca importante pelo Grêmio. Afinal, o camisa 9 assumiu a artilharia do time no Campeonato Brasileiro, com seis gols, e fica próximo de entrar no top-5 goleadores da Arena. Atuando no estádio, o uruguaio chegou ao número de 16 tentos pelo clube, o que o coloca na sexta posição do ranking.

Na sequência da lista, aparecem o companheiro atual de elenco, Ferreirinha, com 17, seguido por Barcos (28), Luan (41), Cebolinha (43) e Diego Souza (55). Por sinal, um fator que chama a atenção nas estatísticas é a diferença de aproveitamento do centroavante dentro e fora de casa. Em 2023, Luisito fez 16 dos seus 18 gols na cidade de Porto Alegre. Ou seja, aproximadamente 90% deles ao lado da torcida, enquanto só 10% longe do seus domínios.

Aliás, Suárez terá mais oportunidades para conseguir entrar no top-5 da artilharia. Isso porque tem pela frente sete partidas pelo Grêmio na Arena até o fim do Brasileiro. Se balançar a rede mais duas vezes, ao menos, passa Ferreirinha na tabela e, portanto, ocuparia o quinto lugar. Novo camisa 7, Luan, que foi ao CT Luiz Carvalho no período de folga do grupo, também tem possibilidade de ultrapassar Cebolinha, hoje reserva no Flamengo.

