Dirigente revela que Santos fez oferta melhor que a Europa por Pereyra

O Santos tentou, se esforçou, insistiu, mas não conseguiu a contratação de Roberto Pereyra. O jogador recusou a oferta do Peixe e disse ao Alvinegro que gostaria de permanecer na Europa, mesmo, no momento, sem clube. O argentino conversou por meses com os brasileiros, que decidiram abrir os cofres da Vila Belmiro para tentar contratá-lo, sem sucesso.

Contudo, o Peixe realmente fez um esforço financeiro enorme para ter o meio-campista. O diretor de futebol do clube, Alexandre Gallo, revelou que o Santos fez uma oferta melhor que a do líder do Brasileirão, Botafogo, e também de outras concorrentes europeias.

“Chegamos ao nosso limite financeiro. Para se ter uma ideia, eu sei quais são as propostas que ele tinha. Era uma do Besiktas, mas a família não queria ir para a Turquia. Depois, teve uma da Udinese e outra do Botafogo. E essas propostas não chegam nem perto do que o Santos podia proporcionar para ele em tempo de contrato também. Chegamos a todos os limites do que o atleta e seus representantes queriam”, disse Gallo, que prosseguiu.

“Ele justificou com motivo pessoal para não vir, porque os dois representantes queriam muito que acontecesse. O Santos realmente abriu valores que realmente não abre. Ele não teve ainda, de ninguém, uma proposta como a nossa”, falou o dirigente, para o ”ge”.

As contratações do Santos nesta janela

O Peixe acertou com nove jogadores nesta última janela de transferência. O clube anunciou as chegadas do lateral esquerdo Dodô, do lateral direito Júnior Caiçara, do volante Jean Lucas, dos atacantes Julio Furch, Alfredo Morelos e Maxi Silviera, do zagueiro João Basso, do meia Nonato e do volante Tomás Rincón. Contudo, Roberto Pereyra, que seria a grande contratação do Santos nesta temporada, acabou recusando a oferta do Alvinegro Praiano.

