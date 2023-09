Antony tem outra acusação de agressão contra mulher em São Paulo

Com graves acusações de agressão contra a ex-namorada DJ Gabriela Cavallin, o atacante Antony, do Manchester United, responde a outra denúncia. A influenciadora e estudante de direito Rayssa de Freitas garante ter sido agredida pelo jogador e por Mallu Ohana, ex-mulher de Dudu, atacante do Palmeiras. O caso está no 91º Distrito Policial – CEAGESP, na Vila Leopoldina, em São Paulo.

O Boletim de Ocorrência, contra Antony, é de maio de 2022. Rayssa explica que embarcou no banco traseiro do carro de Antony, após uma noitada em São Paulo. No veículo ainda estavam Mallu Ohana, com quem o atleta estava saindo, e seu cabelereiro, Rafa Cortes.

Os desentendimentos iniciaram quando Rayssa queria descer do carro, pois não queria seguir com os três para “continuar a diversão”. Mallu, por sinal, em sua defesa, alega que Rayssa apresentava embriaguez.

Na sequência, Antony passou a defender seu date e, assim, agrediu Rayssa. Quando o carro finalmente parou em um sinal de trânsito, na Avenida Marquês de São Vicente, Rayssa conseguiu fugir e foi até a base do Garra/Core para pedir ajuda.

A influenciadora, aliás, conta com uma testemunha no caso. Um motociclista estava atrás do carro, viu toda a cena e anotou a placa do veículo.

Segundo essa testemunha, após Rayssa descer do carro, Antony partiu em alta velocidade para destino desconhecido.

Rayssa registrou o BO e recebeu os primeiros socorros no Hospital Municipal Professor João Catarin Mezino, na Lapa. Ela, inclusive, precisou ir para o Hospital das Clínicas, onde passou a noite.

