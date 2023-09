Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e conquista o Brasileirão Sub-20

O Palmeiras começou bem mais perigoso na decisão, impondo muita intensidade nos contra-ataques pelo meio. Contudo, o Verdão não conseguiu fazer o goleiro Dyogo Alves trabalhar. Assim, após os 15 minutos iniciais, o Flamengo encaixou a marcação na defesa e criou as melhores chances no ataque. Petterson em dois chutes muito fortes e Lorran em batida na área ficaram perto de abrir o placar. Entretanto, o goleiro Kaique realizou três grandes defesas, sendo uma delas um verdadeiro milagre, levando a partida para o intervalo sem gols.

Segundo tempo mais equilibrado

Já na etapa final, o jogo se apresentou muito parecido com o primeiro tempo. Afinal, o Palmeiras começou pressionando e teve grande chance aos 3 minutos. Kevin arriscou de fora da área, obrigando Dyogo Alves a fazer a defesa. O rebote caiu nos pés de Estevão, que se empolgou e isolou. Dois minutos mais tarde, o Flamengo deu a resposta. Em cobrança de falta, a bola caiu nos pés de Werton que soltou uma bomba e obrigou o goleiro Kaique a fazer uma nova grande defesa. Contudo, aos 20, outra grande chance da equipe Alviverde. Ian recebeu na cara do goleiro, mas o arqueiro Rubro-Negro fez a intervenção com maestria. Por fim, as duas equipes acabaram baixando a intensidade por conta do calor e do cansaço, levando a disputa para os pênaltis.

Nos pênaltis, da Flamengo

Por fim, o jogo acabou indo para as penalidades máximas. E assim brilhou a estrela do goleiro Dyogo Alves. Afinal, o arqueiro Rubro-Negro defendeu o pênalti de Allan e ainda contou com uma atrapalhada do atleta do Palmeiras Ian, que teve sua cobrança anulada por dar uma paradinha. Além disso, Deivid isolou sua batida para o Verdão. Assim, o Flamengo se consagrou bicampeão do Brasileirão Sub-20.

FLAMENGO 0(3)X(2)0 PALMEIRAS

Final do Campeonato Brasileiro Sub-20

Data: 7/9/2023

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

FLAMENGO: Dyogo Alves; Daniel Sales (Felipe Brian, 28’/2ºT), Diegão, Cleiton, Zé Welinton, Igor Jesus (Ryan, 21’/2ºT), Werton, Pedrinho, Lorran e Petterson. Técnico Mario Jorge.

PALMEIRAS: Kaique; Edney, Vitor Reis, Michel (Gabriel Vareta, 51’/2ºT) e Ian; Léo (Kauan Santos, 28’/2ºT), Patrick (David, 45’/2ºT) e Allan; Estêvão (Vitor André, 28’/2ºT), Thalys e Kevin. Técnico: Lucas Andrade

Gols: –

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Auxiliares: Anne Kesy Gomes de Sá (Fifa/AM) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Daniel Sales, Petterson e Evertton (FLA); Thalys e Edney (PAL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook