São Paulo e Flamengo estão perto de iniciar a disputa pela taça da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam no dia 17 de setembro, no Maracanã, pelo jogo de ida da grande final do torneio. E não é apenas os torcedores que estão ansiosos para a partida. Grande estrela deste elenco, Lucas Moura também contou sobre como está tentando controlar a ansiedade.

“Difícil não pensar, né? Você entra nas redes sociais e os torcedores só falam nisso (a final da Copa do Brasil). Quando estou andando na rua, as pessoas falam sobre isso. É normal (pensar no Flamengo). Tem que saber lidar, segurar a ansiedade, saber que tem o jogo contra o Inter antes da primeira final”, disse Lucas, durante um evento de uma patrocinadora.

Contudo, Lucas evita ao máximo pensar no Flamengo agora. Para o atacante, o São Paulo precisa focar no duelo contra o Internacional, pelo Brasileirão, antes de mudar a chave para a Copa do Brasil.

“Temos que nos preparar, focando primeiramente no Inter, que é nosso próximo jogo, e a gente precisa pontuar no Brasileirão, pois não temos pontuado fora. Temos que tentar pontuar, pois será um jogo difícil. Passando o jogo com o Inter, aí vamos focar totalmente no Flamengo”, completou o jogador.

Dorival já vem preparando Lucas e companhia para a decisão

Aliás, além da parte mental, a preparação do São Paulo nessa Data Fifa se direciona para a parte tática. Afinal, Dorival Júnior evitará sessões extra de trabalho e quer a manutenção física do elenco, priorizando ajustes dentro de campo antes das finais.

