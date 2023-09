O Atlético vive uma temporada frustrante. Com elenco caro, o Galo só tem o Campeonato Brasileiro pela frente – eliminado para Palmeiras na Copa Libertadores e Corinthians na Copa do Brasil. No entanto, a SAF do Galo não pretende fazer grandes movimentos.

De acordo com Rafael Menin, um dos proprietários da SAF alvinegra, alguns ajustes serão feitos, no entanto, ele entende que não há necessidade de uma grande reformulação.

“Vamos ter um balanço menos alavancado (em 2024). O que nos permitirá alguns movimentos. Acho que o caso do Atlético é um ajuste, não tem que se fazer reformulação. Não é esse o objetivo da diretoria de futebol, e sim evolução contínua ano após ano”, disse à Rádio Itatiaia.

Rafael está dentro do conhecido grupo dos “4Rs”, que tem Rubens e Rafael Menin (pai e filho), além de Renato Salvador e Ricardo Guimarães.

“Posso adiantar que temos um elenco qualificado e competitivo, ainda que não tenhamos um ano brilhante. Sabemos que movimentos serão feitos para 2024”.

Os sócios já compraram a SAF do Atlético. Porém, ainda está em fase burocrática de consolidação e transação do modelo associativo para o clube-empresa. A tendência é que até novembro tudo esteja ok para a holding iniciar, de fato, o comando do clube. Menin explica como está a situação.

“Semana passada, a gente concluiu o registro dos documentos que irão reger a constituição da SAF. O próximo passo é passar pelo CADE. Depois da aprovação, podemos assinar a documentação definitiva, e aí, sim, a SAF estará operacional”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.