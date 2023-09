Eliminatórias da Copa começam nesta quinta; veja lista de jogadores ‘brasileiros’

A abertura das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 traz uma representatividade inédita do futebol brasileiro recentemente. Afinal, são 33 jogadores convocados para as seleções sul-americanas. O Athletico-PR é o líder da lista de jogadores cedidos, com cinco, seguido pelo Palmeiras e Santos, com quatro. Além disso, o Uruguai forma a equipe mais “canarinho”, com seis que atuam por aqui.

O próprio Brasil, por exemplo, só tem quatro representantes, já que o técnico interino, Fernando Diniz, priorizou os astros que defendem clubes europeus. Dois deles (Nino e André), inclusive, vem do Fluminense, time no qual ele segue como treinador.

SELEÇÕES COM JOGADORES DO FUTEBOL BRASILEIRO: URUGUAI: 6

CHILE: 5

EQUADOR: 5

BRASIL: 4

BOLÍVIA: 3

COLÔMBIA: 3

PARAGUAI: 3

ARGENTINA: 2

VENEZUELA: 2

NICARÁGUA: 1 E OS OUTROS CONTINENTES? Um nome pouco falado no Botafogo, aliás, também se juntou à sua seleção. Trata-de de Jacob Montes, da Nicarágua. Porém, a seleção enfrenta República Dominicana e Barbados pela Liga das Nações da Concacaf. As eliminatórias regionais para a Copa só começam em 2024. Não há jogadores europeus entre os escolhidos do futebol brasileiro. Os únicos que atuam no país, aliás, são o meia vascaíno Dimitri Payet (França) e os defensores portugueses Tobias Figueiredo (Fortaleza) e Rafael Ramos (Corinthians).

A bola rola nesta quinta-feira com três partidas, entre elas Argentina x Equador. O Brasil, por sinal, fecha a primeira rodada diante da Bolívia, na sexta-feira, às 20h, em Belém.

CLUBE POR CLUBE:













CORITIBA

Kuscevic – Chile

FLAMENGO

Erick Pulgar – Chile

FLUMINENSE

John Arias – Colômbia

Nino – Brasil

André – Brasil

GRÊMIO

Felipe Carballo – Uruguai

Villasanti – Paraguai

INTERNACIONAL

Enner Valencia – Equador

Charles Aránguiz – Chile

Sergio Rochet – Uruguai

PALMEIRAS

Richard Ríos – Colômbia

Gustavo Gómez – Paraguai

Piquerez – Uruguai

Raphael Veiga – Brasil

RED BULL BRAGANTINO

Léo Realpe – Equador

José Hurtado – Equador

SANTOS

Miguelito – Bolívia

Enzo Monteiro – Bolívia

Tomás Rincón – Venezuela

Soteldo – Venezuela

SÃO PAULO

James Rodríguez – Colômbia

Arboleda – Equador

VASCO

Puma Rodríguez – Uruguai

Gary Medel – Chile