Corinthians deseja renovar com Renato Augusto, mas tem empecilho

O Corinthians abriu conversas para renovar com Renato Augusto. O meia tem contrato com o Timão até o final desta temporada, e a diretoria do clube já havia demonstrado interesse em estender este vínculo, só que, dessa vez, por mais dois anos. Contudo, o Corinthians tem um empecilho para avançar nas negociações. Afinal, o Alvinegro passará por uma eleição presidencial em dezembro.

Renato Augusto é unanimidade no Corinthians, mas sua idade mais avançada e seu histórico de lesões colocam em dúvida o seu futuro no Parque São Jorge. Assim, a diretoria do Timão estaria dividida em oferecer um contrato de apenas um ano ou de mais duas temporadas.

O técnico Vanderlei Luxemburgo já havia sugerido à diretoria que o ideal seria a renovação por apenas mais uma temporada. Na visão de Luxa, caso as lesões não atrapalhem Renato em 2024, como ocorreu em alguns momentos deste ano, a diretoria que assumirá a partir de janeiro poderia., então, decidir se negociaria uma extensão adicional ou encerraria a trajetória do jogador com a camisa corintiana.

A atual diretoria do Corinthians cogita abrir conversas com os candidatos ao pleito para saber da possibilidade de renovar com o camisa 8. Além disso, casos parecidos podem acontecer com o goleiro Cássio e o lateral-direito Fagner, ambos com vínculo no Timão até o final de 2024.

Renato Augusto é o cara do Corinthians

Mesmo com alguns problemas de lesão, Renato tem bons números nesta temporada. São sete assistências distribuídas e cinco gol marcados em 28 jogos. Porém, o impacto do camisa 8 vai além das estatísticas. Afinal, a equipe costuma ter um desempenho acima da média com seu craque em campo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.