Zé Ricardo quer dobrar pontuação para o time atingir meta ousada

O técnico Zé Ricardo foi apresentado pelo Cruzeiro e já mostrou que tem uma meta ousada pela frente: classificar a Raposa para a Copa Sul-Americana. No entanto, atingir o objetivo não será uma tarefa fácil.

“Institucionalmente, o Cruzeiro busca vaga em uma competição internacional. Times de baixo estão vencendo equipes que estão lá na frente. Na tabela, o time tem seu objetivo alinhado, na 12ª posição. Precisamos sair desse momento ruim e retomar as vitórias. Vamos analisar etapa por etapa”, afirmou.

Atualmente, o time está na 12ª colocação, com 26 pontos conquistados. A Raposa tem, portanto, que buscar os 55 pontos na tabela do Brasileirão, que é a conta básica para chegar a competição.

Aliás, Ronaldo, antes do início da Série A, confirmou que a Raposa tinha como meta garantir os 53 pontos. Essa pontuação, no entanto, não garante espaço no torneio, mas deixa bem próximo.

Zé Ricardo fala do momento do Cruzeiro

O novo treinador da Raposa, aliás, falou sobre os rumos da agremiação dentro do futebol brasileiro. Ele acredita que o clube vai voltar ao lugar de destaque.

“É um cenário de um gigante se reconstruindo. Temos diferenças gritantes de orçamento em outros clubes, o Cruzeiro está nesse caminho. Nas 18 horas que estou aqui, não tenho dúvida que o clube vai retomar o caminho de vitórias. A seriedade que os processos são levados e os profissionais de cada departamento, se todos fizerem funcionar, o Cruzeiro vai retomar o caminho em curto espaço”, finalizou.

