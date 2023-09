Dalbert é apresentado e se diz ‘pronto para jogar’ pelo Internacional

“Me sinto muito bem fisicamente, já estou recuperado, 100%. Estava apto a jogar fevereiro, março, não joguei por outras situações. Mas sempre trabalhei, quando acabou meu contrato sempre trabalhei. Hoje me sinto bem, meu joelho está recuperado, se o treinador precisar estarei pronto”, disse o ala.

Dalbert pertencia à Inter de Milão, mas deixou o clube italiano em julho. Sem contrato, ele acertou sem custos com o Colorado e citou que teve propostas de outros clubes, mas que o projeto apresentado pelo Internacional o convenceu.

“Tive outras propostas no Brasil, na Europa também, mas o projeto do Inter foi excelente, e jogar uma Libertadores e o Brasileiro me motivou, pelo clube que é, a grandeza do Inter. Estar perto da família também motivou meu retorno”, afirmou.

Dalbert assinou contrato curto, até o fim da atual temporada. O jogador, porém, afirmou que tem condições de mostrar futebol nesta reta final de ano para renovar por mais tempo.

“Existe essa questão do contrato, ficou bom para ambas as partes, tenho total condição de fazer bons jogos nesse período e prolongar até o fim de 2024. O objetivo é esse, ajudar a equipe, dar meu melhor e sobre contrato vemos depois”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.