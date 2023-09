Marcelo treina com bola e se aproxima de retorno ao Fluminense

Marcelo, enfim, treinou com bola na última quarta-feira (6) e está próximo de retornar aos gramados. O lateral, afinal, sofreu uma lesão na coxa esquerda e vinha sendo desfalque nos últimos jogos do Fluminense. O camisa 12 , no entanto, está em fase final de recuperação e deve voltar depois da Data-Fifa.

Retorno de Marcelo

O lateral, assim, provavelmente ficará disponível para próxima partida da equipe tricolor na temporada. O camisa 12 chegou no começo do ano como uma das principais contratações do Fluminense nos últimos anos. As lesões, no entanto, vêm impossibilitando uma boa sequência de partidas do jogador.

Marcelo está praticamente recuperado da lesão. O lateral esteve em Xerém na última terça-feira (5) e treinou junto com os garotos das categorias de base do Fluminense. O jogador está readquirindo ritmo de jogo nos últimos dias para poder retornar rapidamente aos gramados.

Além de Marcelo, Paulo Henrique Ganso é outro nome do elenco que também está se recuperando de uma lesão. O meia sofreu uma pancada no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. O camisa 10 não entrou em campo na partida diante do Fortaleza, no último domingo (2).

Cronograma do Fluminense

O clube fez um planejamento para recuperar Marcelo e Ganso depois da Data-Fifa. Afinal, ambos são titulares absolutos do time e peças fundamentais no esquema tático de Fernando Diniz. A dupla, assim, está prevista para estar em campo nas semifinais da Libertadores, que acontecem nos dias 27 de setembro e 4 de outubro.

Depois de dois dias de folga, os jogadores tricolores se reapresentaram na última quarta-feira (6), no CT Carlos Castilho. O Fluminense, assim, iniciou os trabalhos na Data-Fifa e vem se preparando para os próximos compromissos da temporada. Com Fernando Diniz na Seleção Brasileira, Marcão ficará responsável para comandar os treinos do clube neste período sem jogos.

O Fluminense entra em campo no sábado (16), diante do Vasco, às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor, portanto, busca uma vitória no clássico para se manter nas primeiras colocações do campeonato. O time, afinal, está na quinta colocação com 38 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.