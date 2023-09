Reinier, ex-Flamengo, chega a clube italiano por empréstimo

O brasileiro Reinier está de casa nova na Europa. Nesta quinta-feira, o jogador revelado pelo Flamengo se apresentou ao Frosinone, da Itália. O jogador chega por empréstimo de uma temporada do Real Madrid. O vínculo não tem opção de compra.

Aos 21 anos, este será o terceiro clube de Reinier no Velho Continente. Comprado pelo Real Madrid em janeiro de 2020, ele foi emprestado ainda naquele ano ao Borussia Dortmund, onde ficou dois anos. Na temporada passada, ele esteve cedido ao Girona. O jogador não conseguiu se destacar em nenhum dos dois clubes.

“Olá, torcida do Frosinone, aqui é o Reinier. Estou muito feliz de estar aqui. Conto com a presença de todos nos jogos. Venho para ajudar e contribuir com todos vocês. Estamos juntos”, disse Reinier, que encerrou com “Forza, Frosinone”.

Vendido por 30 milhões de euros (R$ 135 milhões à época), o atleta nunca jogou pelo time principal do Real Madrid. Pelo Castilla, o time B merengue, ele fez três jogos, com dois gols marcados e uma assistência.

Revelado pelo Flamengo em 2019, Reinier se destacou naquele ano mágico do Rubro-Negro e conquistou os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Em 2021, ele esteve na campanha da Seleção Brasileira que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio.

