Após derrota, torcida põe fogo em estádio na Itália

NinOs torcedores do Foggia atearam fogo no estádio do Tarango, ao saírem derrotas por 2 a 0, no último domingo (3), em jogo válido pela Terceira Divisão da Itália.

As primeiras informações dão conta de que o incêndio começou após uma bomba de fumaça ser lançada. O artefato caiu sobre material plástico e outros materiais inflamáveis. O Corpo de Bombeiros mobilizou seis viaturas para conter as chamas.

Além do incêndio, os torcedores do Foggia atiraram fogos de artifício em direção ao gramado. Segundo a principal agência de notícias da Itália, a Ansa, ninguém ficou ferido.

Não hou prisões até o momento. Contudo, as investigações estão em andamento. As autoridades utlizarão câmeras de monitoramento para identificar os torcedores que incendiaram o estádio.

