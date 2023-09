Série D: Caxias e Ferroviário empatam no Sul. Semifinal em aberto

Caxias e Ferroviário fizeram jogo movimentado, com ótimas oportunidades para ambos os lados nesta quinta-feira (7/9), na ida da semifinal da Série D. No fim, tudo igual no duelo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Quando o Ferroviário estava melhor, o time da casa saiu na frente num belo gol de Vitor Feijão, no primeiro tempo. Mas, na etapa final, quando o Caxias mandava, os cearenses empataram após grande jogada do lateral-direito Wesley. Enfim, o 1 a 1 foi resultado justo. Assim, com o resultado, o Ferroviário mantém a sua invencibilidade na competição.

O jogo da volta será no domingo, às 17h30 (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza. Com o resultado, quem vencer o jogo (se der empate, pênaltis), vai à final contra o vencedor da outra semifinal, Ferroviária-SP ou Athletic-MG (na ida, em São Paulo, Ferroviária, 1 a 0). Vale destacar que todas estas quatro equipes semifinalistas já garantiram acesso para a Série C-2024. Vão assumir as vagas dos rebaixados Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

Jogo foi elétrico, lá e cá!

O primeiro tempo foi de ótimo nível. O Ferroviário tomou as ações. Quase marcou aos sete minutos com Ciel, concluindo cruzamento da direita para defesa de Fabian Volpi e com a bola ainda batendo na trave. Mas foi o Caxias que saiu na frente, quando Lustosa recebeu pela direita, fez grande jogada saindo do marcador e cruzando na cabeça de Vitor Feijão, que deslocou o goleiro Douglas Dias para fazer 1 a 0 aos 13 minutos. O Ferroviário, que tem um time mais técnico, seguiu em cima, criando várias oportunidades. Mas o Caxias também era perigoso e quase ampliou quando Marlon mandou de fora da área no travessão. Enfim, um primeiro tempo excelente e com o Caxias na frente.

No segundo tempo, o Ferroviário voltou mal, demorando para se encontrar e levando sufoco do Caxias. Mas, aos 17 minutos, exatamente quando via o time da casa dominar, o lateral Wesley avançou pela direita e tocou para Tarcísio chutar no travessão. Na volta, Wesley bateu e empatou o jogo. O jogo passou a ficar um pouco mais truncado, mas sempre com o Caxias buscando o ataque. Porém, sem sucesso.

CAXIAS-RS 1X1 FERROVIÁRIO-CE

Série D do Brasileiro-2023 – Semifinal (Jogo de ida)

Data: 7/9/2023

Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)

CAXIAS: Fabian Volpi; Marcelo, Dirceu, Ricardo Lima e Jonathan (Peu, 38’/2ºT); Marlon, Galvan (Marcelinho, 29’/2ºT), Elyeser (Pedro Cuiabá, 17’/2ºT) e David Lustosa (Soares, 20’/2ºT); Eron e Vitor Feijão (Marcão, 38’/2ºT). Técnico: Gerson Gusmão

FERROVIÁRIO: Douglas Dias; Wesley, Alisson, Eder Lima e Matheus Silva (Roni Lobo, 35’/2ºT); Lincoln, Maycon Lucas (Tarcísio, 24’/1ºT), Felipe Guedes e Gabriel Martins (Abner, 35’/2ºT), Kadu Barone (Brayan, 20’/2ºT) e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

Gols: Vitor Feijão, 13’/1ºT (1-0); Wesley, 15’/2ºT (1-1)

Árbitro: Rafael Martins Diniz (DF)

Auxiliares: Lehi Sousa Silva (DF) e Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Elyeser, Marlon (CAX); Felipe Guedes, Abner (FER)

