Neymar revela não estar 100% fisicamente

O camisa 10 Neymar foi o escolhido para falar com a imprensa nesta quinta-feira (7), em dia que antecede a partida da Seleção contra a Bolívia, em Belém, às 21h45. Apesar de estar à disposição de Fernando Diniz, o jogador, que recentemente foi para o Al-Hilal, revelou não estar 100% fisicamente. No entanto, segundo ele, o corpo, assim como a cabeça, está bom.

“Não é a primeira vez que venho convocado para a seleção dessa forma. Há alguns anos aconteceu a mesma coisa e joguei os 90 minutos. Se não me engano, foi contra a Colômbia, nos EUA. Me sinto bem, me sinto feliz, mas obviamente não estou 100% fisicamente. Mas a cabeça está boa, o corpo está bom”, disse Neymar em entrevista coletiva.

Aliás, durante a coletiva, Neymar explicou uma afirmação de Jorge Jesus, seu treinador no clube. Na época, o português afirmou que o jogador estava lesionado e, por esse motivo, não havia entendido a convocação de Fernando Diniz.

“Não levo as palavras que o (técnico Jorge) Jesus falou na época como maldade, mas sim para preservar o seu jogador. Eu iria jogar o último jogo, mas acabei levando uma pancada no treino, ele optou por me deixar fora do jogo e vir jogar na Seleção. Não tem mistério, jogar futebol independente do tempo que fique parado, sempre vai saber jogar futebol. É que nem andar de “, explicou Neymar.

Neymar dá susto durante treino em Belém

Neymar, aliás, preocupou os médicos da Seleção durante o treino de quarta-feira. O camisa 10, ao dar um carrinho, caiu em cima do braço direito. O mesmo gritou de dores e precisou deixar o aquecimento para ser atendido. Após o susto, ele retornou às atividades com um curativo no local.