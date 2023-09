Botafogo destaca números de Adryelson em post divertido: 'Xerife'

Desde que chegou ao Botafogo, Adryelson tem tomado conta do sistema defensivo e formado uma dupla eficiente ao lado de Víctor Cuesta. Com as grandes atuações, havia muita expectativa para uma convocação para a Seleção Brasileira, o que não aconteceu nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Por outro lado, em uma postagem divertida, o clube carioca exaltou os números do zagueiro no Campeonato Brasileiro.

Na montagem divulgada, o defensor aparece como um verdadeiro xerife, montado em um cavalo e com direito a estrela no peito. Ao lado, aparecem os números do jogador, que lidera diversos fundamentos no elenco alvinegro pelo Brasileirão, segundo o portal “Sofascore”. Entre eles, estão ações defensivas, interceptações, cortes, duelos aéreos ganhos e eficiência nas disputas de bola.

Contratado em junho de 2022, Adryelson chegou ao clube sem custos e tem vínculo até o fim de 2025. Revelado pelo Sport, o jogador estava no Al Wasl, dos Emirados Árabes. Até o momento, o zagueiro superou todas as expectativas ao esbanjar segurança e determinação no sistema defensivo. Além disso, já esteve em campo em 44 oportunidades e estufou a rede quatro vezes (contra Santos, César Vallejo, Brasiliense e Sergipe) em 2023.

XERIFE ALVINEGRO

Nas últimas semanas, o elenco do Botafogo convivia com a expectativa pela primeira convocação de Fernando Diniz à frente da Seleção Brasileira. Com a liderança isolada do Brasileirão, a chance de ter jogadores do grupo de Bruno Lage entre os selecionados era enorme, porém Adryelson não teve oportunidade. Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense) foram os zagueiros chamados.

Vale destacar que essa convocação foi para os dois primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias da América do Sul. O primeiro deles acontece nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, contra a Bolívia. O segundo, por sua vez, está marcado para terça-feira (12), diante do Peru, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, capital peruana.

“Todo jogador espera ser convocado um dia. Pelo grande campeonato que estamos fazendo, não só eu, mas como toda a equipe, sempre temos aquela esperança de sermos convocados. Porém, tudo no tempo de Deus, vai acontecer”, salientou o jogador.

Quando o assunto são os números no Brasileirão, o zagueiro evidencia cada vez mais a sua capacidade técnica e grande temporada da carreira. Na competição, são 42 interceptações e 134 cortes precisos em jogadas de perigo na área do Glorioso. Do mesmo modo, o camisa 34 tem a média de 3.8 bolas recuperadas por partida, 58% de eficiência nas disputas (1,2), assim como 69% dos duelos aéreos ganhos, em 21 jogos.

Números de Adryelson pelo Campeonato Brasileiro

Jogos: 21

Gol: 1 (*4 na temporada)

Assistências: 0

Interceptações: 42 (2.0 por jogo)

Cortes: 134 (6.4 por jogo)

Bolas recuperadas por jogo: (3.8)

Disputas de bola vencidas por jogo: 1,2 (58%)

Duelos aéreos vencidos por jogo: 2,6 (69%)

Fonte: Sofascore









