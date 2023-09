Victor Hugo ganha moral com Sampaoli e se firma no Flamengo

Victor Hugo vive um momento especial no Flamengo. O meia, afinal, vem sendo muito utilizado por Jorge Sampaoli nesta temporada. O jogador, inclusive, atuou como titular em quatro dos últimos cinco jogos da equipe rubro-negra antes da Data-Fifa.

Quando não é usado como titular, Victor Hugo entra no decorrer do segundo tempo. O meia, assim, esteve em campo nos últimos 26 jogos do Flamengo na temporada. O jogador, portanto, vem sendo um dos nomes mais presentes na escalação de Sampaoli.

Momento do Victor Hugo

O meia é formado nas categorias de base do Flamengo e está com somente 19 anos. Apesar pouca da idade, ele tem recebido muitas oportunidades nesta temporada. O jogador disputou jogos decisivos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão nos últimos meses.

Victor Hugo é apontado como uma das principais revelações do Flamengo nos últimos anos e colecionou passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira. O meia, inclusive, era um dos destaques do time sub-17 rubro-negro ao lado de Matheus Gonçalves e Peterson.

O meia, aliás, estreou profissionalmente pelo Flamengo no ano passado. O jogador foi muito usado por Dorival Júnior, mas só se firmou de vez no time titular depois da chegada de Sampaoli. O jovem tem sido utilizado na vaga de Everton Ribeiro, capitão do elenco.

Moral com Sampaoli

Victor Hugo se notabiliza pela versatilidade. O garoto é meia de origem, mas também pode jogar um pouco mais recuado. Sampaoli, afinal, gosta de utilizá-lo como armador, aberto pela direita ou até mesmo como um segundo volante.

“O Victor Hugo, para mim, não é uma promessa e sim uma realidade. Ele não é um jovem que entra no jogo, não é um jogador de fim de jogo. Para mim é um jogador a mais na competividade de Gerson, Arrascaeta e Ribeiro. Victor Hugo deu um passo muito importante nessa competição interna”, disse Sampaoli sobre Victor Hugo em junho deste ano.

O treinador, aliás, sempre gostou de trabalhar com jovens ao longo da carreira. No Flamengo, isso não vem sendo diferente. O argentino, afinal, tem utilizado frequentemente garotos como Victor Hugo, Wesley e Matheus Cunha no time titular.

Fica no Flamengo?

O Wolverhampton, da Inglaterra, formalizou uma proposta por Victor Hugo nos últimos dias. O Flamengo, no entanto, não aceitou negociá-lo neste momento . O meia, afinal, vive um bom momento no clube e será uma peça importante para sequência da temporada.

Victor Hugo disputou 72 jogos e marcou seis gols pelo Flamengo. A diretoria rubro-negra enxerga muito potencial no meia. O jogador, afinal, tem contrato no clube até julho de 2027.

