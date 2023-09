Neymar exalta Diniz na Seleção: ‘Gosta de reinventar o futebol’

Os torcedores brasileiros estão curiosos para ver a Seleção Brasileira de Fernando Diniz em campo, afinal, com o Fluminense, ele fez com que a sua equipe atraísse o olhar do mundo da bola pelo estilo de jogo ofensivo. Na Canarinho, ele já vem chamando a atenção pelos seus treinamentos e, assim, tem recebido muitos elogios. Nesta quinta-feira (7), foi a vez de Neymar enaltecer Diniz. Para o camisa 10, o trabalho do treinador é diferente de tudo que ele já viu. Além disso, o jogador revelou uma conversa com o técnico.

“Diniz é um cara que faz um trabalho completamente diferente de tudo que já presenciei. É outro tipo de futebol. Tem mentalidade diferente do que já tive. A maioria dos treinadores que tive fazia quase as mesmas coisas. Ele gosta de reinventar o futebol, de te dar opções. É um cara muito interessante”, disse Neymar em entrevista coletiva.

“Ele me perguntou o que achava do jogo dele, e eu falei: “Achei muito diferente”. A gente conversa, eu, Casemiro, Marquinhos. Falei que era muito diferente, mas muito prazeroso, de chegar na Seleção depois de 13 anos e colocar um estilo completamente diferente, que você nunca fez. Vai ser muito importante para a Seleção, para nós, jogadores, aprender uma coisa nova”, externou Neymar.

Neymar terá nova função tática com Fernando Diniz?

Segundo o craque brasileiro, ele não deverá mudar o seu posicionamento com o treinador atual da Seleção Brasileira. Apesar do estilo de jogo de Diniz, comparado com o de Tite, ser mas ofensivo, o camisa 10 garantiu que não deve cumprir outra função em campo.

“Taticamente, é difícil mudar o estilo de jogo que a gente tem na Seleção, o meu posicionamento principalmente, acho que não muda muito, continua bem parecido com o que era no Tite”, afirmou o jogador.

