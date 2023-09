Imbatível, França vence a Irlanda e segue 100% nas Eliminatórias da Eurocopa

Ninguém para a França. Nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, os Azuis receberam a Irlanda no Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, e o time de Didier Deschamps ganhou mais uma. Com gols de Aurélien Tchouaméni e Marcus Thuram, os bicampeões mundiais venceram por 2 a 0.

Com o resultado, a França chegou aos 15 pontos, com 100% de aproveitamento em cinco partidas. São 11 gols marcados e nenhum sofrido até o momento. A Irlanda, por sua vez, segue com três pontos, com apenas uma vitória em quatro jogos.

JOGA A LUVA, GOLEIRÃO

Jogando em casa, a França pressionou desde o início, mas encontrou dificuldades para furar a retranca irlandeses nos momentos iniciais da partida. Aos 19 minutos, contudo, Tchouaméni marcou lindo gol para abrir o placar. Mbappé recebeu dentro da área e rolou para o meio-campista do Real Madrid na entrada da área. De primeira, ele acertou belíssimo chute e mandou no ângulo para fazer o primeiro.

O PRIMEIRO A GENTE NUNCA ESQUECE

Se no primeiro tempo os franceses não conseguiram marcar no início, na etapa final foi diferente. O time de Didier Deschamps precisou de apenas três minutos para balanças as redes. Em jogada que começou na direita, Griezmann entregou para Theo Hernández na esquerda, e o lateral tocou para Mbappé. O camisa 10 finalizou em cima da marcação, mas Thuram pegou o rebote para fazer seu primeiro pelos Les Bleus, o segundo da França na partida.

SEQUÊNCIA

França e Irlanda ainda voltam a campo nesta Data Fifa, mas em situações diferentes. Os irlandeses jogam no domingo, contra a Holanda, pelo Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Os franceses, porém, folgam na próxima rodada e jogam na terça-feira, em amistoso, contra a Alemanha.

