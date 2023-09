Seleção Brasileira Pré-Olímpica perde para Marrocos

A Seleção Brasileira Pré-Olímpica perdeu para Marrocos por 1 a 0 nesta quinta-feira (7), em amistoso no país africano. O time de Ramon Menezes, que entrou em campo com nomes de destaque no futebol nacional, como Vitor Roque, Paulinho e Matheus Cunha, não conseguiu oferecer grandes perigos ao gol adversário durante a partida. O gol marroquino, no Complexo Esportivo da cidade de Fes, saiu no segundo tempo, com El Ouahdi, que atua no KRC Genk, da Bélgica.

Aliás, o Brasil voltará a enfrentar a seleção olímpica de Marrocos na segunda-feira. O confronto, que também será na casa do adversário, está marcado para as 16h (de Brasília).

Primeiro tempo

A atuação do time de Ramon Menezes no primeiro tempo não atendeu as expectativas dos torcedores, que esperavam uma exibição contundente da Seleção, principalmente pelos nomes no setor ofensivo. No entanto, o que se viu em campo foram poucas chances reais de pouco, fruto da falta de criatividade dos homens de frente da Canarinho. Vitor Roque, a grande esperança de gol brasileira, não causou tantos perigos ao gol de Bellaarouch.

Segundo tempo

O reinício da partida contou com um apagão no estádio. O problema fez com que o jogo ficasse paralisado por 14 minutos. Assim como na etapa anterior, a Seleção Brasileira Pré-Olímpica seguiu com dificuldade de chegar ao ataque. Igor Paixão, aos 24′, chegou com perigo no gol marroquino, mas parou no goleiro adversário. Em contrapartida, Marrocos cresceu na partida e chegou ao seu gol aos 27′. El Ouahdi chutou no canto direito de Matheus Cunha, goleiro do Flamengo, que não conseguiu chegar na bola.

Aliás, o Marrocos chegou perto do segundo gol após oito minutos. Begraoui aproveitou rebote de Matheus Cunha e marcou. No entanto, o bandeirinha assinalou impedimento na jogada e o gol foi anulado. Já na reta final da partida o Brasil voltou a chegar com perigo ao gol de Bellaarouch, mas não conseguiu chegar ao gol de empate. A última chance de gol foi com o atacante João Pedro, ex-Fluminense, mas que também não conseguiu passar pelo goleiro marroquino.

MARROCOS 1X0 BRASIL

Amistoso da Seleção Olímpica

Data: 7/9/2023

Local: Complexo Esportivo da cidade de Fes (MAR)

MARROCOS: Bellarouch; Riad, Boukamir, Laaziri e El Azzouzi (Haimoud, 55’/2°T); Kechta, El Ouahdi, Taha e Amraoui; Begraoui e El Ouazzani (El Aynaoui, 44’/2°T). Técnico: Issame Charai

BRASIL: Matheus Cunha; ASrthur (Vinicius Tobias, 31’/2ºT), Kaiky, Robert Renan e Abner (Welington, 51’/2°T); Andrey (Alexsander, 39’/2ºT), Marlon Gomes (Gabriel Moscardo, 50’/2°T), Paulinho (João Pedro, 39’/2ºT), Igor Paixão (Maurício, aos 50’/2°T); Lázaro (Bitello, 31’/2ºT) e Vitor Roque (Marcos Leonardo, 39’/2ºT). Técnico: Ramon Menezes.

Gol: El Ouazzani, 27’/2ºT (1-0)

Árbitro: Allioune Sandigui (SEN)

Auxiliares: Toure Serigne e Sene Fatou (SEN)

Cartões amarelos: El Ouahdi (MAR)

