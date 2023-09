Corinthians fica no 0 a 0 com a Ferroviária no 1º jogo da final do Brasileirão feminino

Tudo igual na primeira partida da final do Brasileirão feminino entre Ferroviária e Corinthians. Afinal, na tarde desta quinta-feira (7/9), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, os times não saíram do 0 a 0. As corintianas ficaram em cima, mas não furaram o ferrolho das rivais. Com isso, tudo em aberto para a volta, que será neste domingo, em São Paulo.

Assim, quem vencer leva o caneco e novo empate leva a decisão para os pênaltis. O Corinthians busca o quarto título seguido e seu quinto na história, pois ganhou em 2018, 2020, 2021 e 2022. A Ferroviária busca o terceiro caneco, pois ganhou em 2014 e 2019.

Corinthians tenta, mas não marca

A decepção marcou os 45 minutos iniciais. O Corinthians entrou com uma formação ofensiva (uma volante) e se esperava um Timão mais incisivo. Mas a verdade é que a Ferroviária conseguiu cadenciar o jogo, embora nada de muito perigoso oferecesse ao gol de Lelê. Já o Corinthians, sem inspiração, teve apenas uma chance. Foi graças a um erro de saída de bola da goleira Luciana que Vic Albuquerque chutou e Luciana compensou, fazendo bela defesa. O primeiro tempo ficou só nisso.

Na etapa final, a Ferroviária voltou ainda mais cautelosa, marcando em sua intermediária e conseguindo manter seu espaço bem fechado. As corintianas chegaram a fazer um gol com Jheniffer, mas bem anulado por impedimento, aos 31. Depois dos 35 minutos, só deu o Timão, que seguiu buscando chuveirinhos e espaços de fora da área. Mas a retrancada Ferroviária saiu com o empate que deixa tudo em aberto para a finalíssima no domingo. Mas, pelo futebol apresentado, as corintianas, em casa, seguem como favoritas ao título.

FERROVIÁRIA 0X0 CORINTHIANS

Brasileirão feminino-2023 – Final – Jogo de ida

Data: 7/9/2023

Local: Arena Fonte Luminosa, Araraquara (SP)

Público: 9.899

Renda: R$ 129.680,00

FERROVIÁRIA: Luciana; Monica, Day Silva, Luana Sartório e Géssica (Nicoly, 30’/2ºT); Barrinha, Raquel Domingues, Milena (Lelê, 38’/2ºT); Eudimilla (Ingrid, 38’/2ºT), Suzane (Aline Gomes, 16’/2ºT) e Laryh. Técnica: Jéssica de Lima

CORINTHIANS: Lelê, Katiuscia (Paulinha, 23’/2ºT), Mariza, Yasmin e Isabela (Diany, 24’/2ºT); Duda Sampaio (Ju Ferreira, 48’/2ºT), Jaqueline e Vic Albuquerque (Fernanda, 23’/2ºT); Tamires, Gabi Portilho (Milene, 34′ 2ºT) e Jhennifer. Técnico: Arthur Elias

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (FIFA-SE)

Auxiliares: Leila Naiara Cruz (FIFA-DF) e Fernanda Antunes (FIFA-MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (FIFA-SC)

Cartões amarelos: Mylena, Nicoly (FER); Jheniffer (COR)

