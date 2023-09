Seleção Brasileira encerra preparação para a estreia nas Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz dirigiu, na noite desta quinta-feira (7), o último treino da Seleção Brasileira antes da estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na escalação para enfrentar a Bolívia na sexta, às 21h45 no Estádio Mangueirão, o treinador deve manter a estrutura que a Canarinho teve na Copa do Mundo do Qatar. Assim, apenas dois jogadores que não estiveram no Mundial devem iniciar entre os titulares.

As novidades no time titular da Seleção Brasileira deverão ser o zagueiro Gabriel Magalhães e o lateral-esquerdo Renan Lodi. O primeiro deve formar dupla com Marquinhos, um dos líderes do time de Fernando Diniz. Já Lodi será titular, enquanto Caio Henrique, também novidade na lista de Diniz, fica no banco.

Em contrapartida, o goleiro Ederson, do Manchester City, que esteve no Qatar, deve ser o titular na meta brasileira. Alisson, titular do Brasil nas últimas duas Copas do Mundo, inicia entre os reservas.

Neymar exalta Diniz na Seleção: ‘Gosta de reinventar o futebol’

O treino desta quinta-feira, enquanto esteve aberto para a imprensa, contou com um enfrentamento entre reservas e titulares. Além disso, o treinador, que fez diversas orientações durante os lances, também ordenou atividades visando jogadas de bolas paradas.

A Seleção Brasileira deve enfrentar a Bolívia com: Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison.

Após a partida contra a Bolívia, a Seleção Brasileira embarca para o Peru. Afinal, na terça-feira, visitará a seleção local em Lima, às 23h (de Brasília).

