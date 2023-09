Esgotados ingressos de sócios-torcedores para São Paulo x Fla

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira (7) que foram vendidos todos os ingressos destinados aos sócios-torcedores do clube para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Flamengo. A partida de volta será no próximo dia 24, no Morumbi. A de ida, no Maracanã, está marcada para o dia 17.

Os ingressos, afinal, esgotaram pouco depois do início das vendas, nesta mesma manhã desta quinta-feira. Os ingressos, porém, são, exclusivamente, aos membros Diamante do programa de sócios. No entanto, nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram das dificuldades para compra no site da empresa de vendas.

Entretanto, por causa do contratempo, a diretoria do clube informou que venderá ingressos de setores populares, as arquibancadas e cadeiras, a sócios-torcedores já nesta quinta-feira.

O clube, no entanto, não divulgou a carga de ingressos vendida até agora. Porém, a direção do São Paulo informou que “os ingressos para sócios que por alguma razão não tiverem a transação concretizada, voltarão ao sistema para serem vendidos novamente.”

O clube também não informou, no entanto, se ainda há ingressos de outros setores, como os de camarotes. Visitantes poderão comprar a partir do dia 14.

A diretoria do clube admitiu, ainda, alterar o plano de troca de ingressos. Para a final, a informação é a de que a troca das compras on-line por bilhetes físicos terão de ser até o dia 21 de setembro, no Morumbi.

