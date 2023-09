Jogadoras do Santos relatam, em cartas, assédio de ex-treinador

O técnico da equipe feminina do Santos, Kleiton Lima, foi demitido nesta quinta-feira (7) pela diretoria do clube. Ele foi denunciado por comportamento inadequado e assédio sexual diretamente contra as jogadoras do Peixe. Aliás, foram as próprias atletas que tomaram a decisão de procurar a diretoria para relatar os abusos sofridos pelo treinador.

As jogadoras enviaram cartas para a supervisora Aline Xavier, que as encaminhou para a alta cúpula santista. As publicações, feitas de forma anônima, dão conta do que Kleiton teria feito na concentração e no convívio com as jogadoras. De acordo com elas, Kleiton teria um vocabulário inadequado e não estaria usando roupa de baixo em várias ocasiões, deixando seus genitais à mostra, o que causou constrangimento geral.

O portal ‘ge’ divulgou, nesta quinta, o conteúdo das cartas. Em uma delas, uma das jogadores afirma que as vestimentas de Kleiron “não são adequadas ao ambiente de trabalho, pois deixa lm transparecer o seu órgão genital na calça/short, principalmente por estar em um departamento feminino e se torna um ambiente desconfortável”.

Ademais, uma das jogadoras ainda relata que o treinador usava um vocabulário “constrangedor e desrespeitoso, como ‘xerecada’ e ‘tetada'” e que causava desconforto no ambiente de trabalho. Além de Kleiton, o analista de desempenho Júlio Rodrigues também foi denunciado pelas jogadoras. Em nota, o Santos afirmou que as denúncias estão sendo apuradas, mas que Cleiton negou todas as acusações de assédio. Ele ainda não se pronunciou publicamente sobre o caso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.