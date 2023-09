Diniz diz que não mudará o seu estilo de jogo na Seleção

O técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa na noite desta quinta-feira (7), véspera da partida contra a Bolívia, em Belém, no Estádio Mangueirão. Aliás, o treinador aproveitou o encontro com os jornalistas para fazer uma análise de sua carreira e do caminho que percorreu para chegar até a Seleção. Além disso, afirmou que não pretende mudar o seu estilo de jogo na Seleção.

“Eu me sinto muito feliz, muito honrado, alegria muito grande. Faço com muita naturalidade, não estou fazendo nada diferente do que fiz a carreira inteira. É o que me trouxe aqui. Sofri muito quando jogava para aprender ser técnico. Então sou um técnico feliz. Faço o que gosto. Para mim, é terapêutico ser treinador, ainda recebo bem para fazer isso. Sou um cara muito agraciado na minha profissão”, disse Diniz.

“Foco do meu trabalho foi promover o que tiver de melhor para os jogadores. Assim, isso fez com que desenvolvesse cada vez mais a parte tática, que voltassem a ter prazer a jogar de futebol, e que esse prazer que se contraponha a esse mundo cruel do futebol, que praticamente não permite o erro”, completou o treinador.

Expectativa para a partida contra a Bolívia

A estreia de Fernando Diniz na Seleção será contra a Bolívia, que vem de derrota em amistoso para o Panamá. O treinador, no entanto, não diminuiu a força do adversário. Dessa forma, ao projetar a partida, ele citou a renovação na equipe de Gustavo Costas.

“Em relação à Bolívia, tem mesmo renovação, a gente tem estudado. A gente tem vários jogos analisados da Bolívia, temos total respeito. Tem bom time, jogadores de muita qualidade, treinador que sabe o que faz, e a gente vai procurar fazer o melhor”, detalhou o treinador. Agradecimento para Neymar Horas antes da coletiva de imprensa de Fernando Diniz, Neymar fez elogios ao técnico da Seleção Brasileira, destacando o trabalho dele neste curto período juntos. O treinador enalteceu a figura do jogador fora do campo. Além disso, afirmou a sua torcida para Neymar ganhar a Copa do Mundo, o que seria, segundo ele, a “página mais bonita”. “O Neymar é um talento, é um tipo de jogador que demora muito tempo para nascer outro. É muito especial. Eu vendo de fora, já afirmei várias vezes isso. É muito fora da curva, mas muito fora da curva. É um dos grandes jogadores da história do futebol. Aliás, acho que a página mais bonita merece ser escrita. Ele merece. Eu sou uma pessoa séria, trato o futebol com toda minha vida. Neymar é uma pessoa que merece muito respeito para quem o conhece na intimidade. Ele é uma pessoa tão boa quanto é como jogador. É um cara bom”, destacou Diniz.

