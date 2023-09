Há quase um mês no Botafogo, Ponte cita adaptação: ‘Muito a aprender’

Ao longo da temporada, o Botafogo buscou novas alternativas para reforçar a lateral direita e apostou na juventude de Mateo Ponte para compor o elenco. Em entrevista ao canal uruguaio “Dsports”, o lateral-direito ressaltou a importância de atuar no futebol brasileiro para o desenvolvimento de sua carreira. Além disso, o jogador, que está perto de completar um mês no clube, destacou o seu período de adaptação sob o comando do técnico Bruno Lage.

“Creio que cheguei à melhor liga da América do Sul para projetar-me como jogador, tenho muito a aprender, sou jovem, estou em aprendizagem. Tomar a decisão de vir para cá foi a melhor que tive, porque creio que vou aprender muito, como com os laterais daqui. Espero tirar muito proveito desta oportunidade”, frisou Mateo Ponte, antes de acrescentar:

“É outro futebol, completamente dinâmico, creio que vai poder me ajudar muitíssimo estar nesta liga e aprender com jogadores de muita experiência. Aqui se treina diferente e se joga diferente em relação ao Uruguai”, ressaltou.

BUSCA POR OPORTUNIDADE

Apesar de estar próximo de completar um mês de clube, o uruguaio tenta encontrar seu espaço. No momento, ainda não teve oportunidade de ser titular e apenas entrou no segundo tempo nos duelos contra Bahia, no Brasileirão, e Defensa y Justicia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Por outro lado, no jogo de volta diante dos argentinos, não deixou uma boa impressão ao não conseguir render o esperado e conceder espaços em seu setor.

A chance, porém, poderia ter surgido com a ausência de Di Placido no clássico diante do Flamengo. Contudo, Bruno Lage preferiu utilizar o jovem JP Galvão no setor, mas o lateral teve muita dificuldade para conter os avanços de Bruno Henrique, no último sábado, pela 22ª rodada.

Vale lembrar que o defensor foi titular e um dos destaques do Uruguai na conquista da Copa do Mundo sub-20 em junho. Ao longo da campanha, o lateral disputou quase todos os jogos, porém ficou de fora da decisão contra a Itália por causa de uma leve lesão muscular

