Campeão no sub-20, Igor Jesus pede namorada em casamento

O volante Igor Jesus, do Flamengo, teve motivos de sobra para comemorar nesta quinta-feira (7). O jogador, que conquistou o título brasileiro sub-20 sobre o Palmeiras, em Volta Redonda, aproveitou a festa de maneira muito particular. Ainda no campo do Estádio Raulino de Oliveira, ele pediu a namorada em casamento.

Romantico! Igor Jesus pediu a namorada em casamento após faturar o título do Brasileirão sub-20 pelo Flamengo pic.twitter.com/itrcEcyqGK — Raisa Simplicio (@simpraisa) September 7, 2023

Em meio à comemoração do título brasileiro, Igor Jesus fez o pedido à namorada, mas não de qualquer maneira. Ele separou as alianças de noivado e as entregou à companheira ao lado do filho deles, de um ano. Já cercada pelo restante dos jogadores (e suas famílias), ela disse ‘sim’ e ambos trocaram os votos de amor eterno.

Em campo, Igor Jesus teve atuação de destaque na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras. Ele foi o titular na finalíssima e ajudou a equipe a sair vitoriosa, embora o placar do tempo normal tenha ficado em branco. Apenas nos pênaltis, portanto, é que o Rubro-Negro pôde sair vitorioso.

