Brasil x Bolívia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Seleção Brasileira começa nesta sexta-feira (8) a sua caminhada visando a Copa do Mundo de 2026. Sob o comando do técnico Fernando Diniz, a equipe enfrenta a Bolívia pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida será no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, às 21h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida entre Brasil e Bolívia será transmitida pela TV Globo e pelo SporTV.

Os últimos encontros entre Brasil e Bolívia mostram a superioridade técnica do time canarinho. Afinal, nos últimos cinco jogos, foram vitórias e um empate. Aliás, no último jogo, em março de 2022, na Bolívia, goleada por 4 a 0, com gols de Lucas Paquetá, Richarlison (duas vezes) e Bruno Guimarães.

Como está o Brasil

Em partida que marca a sua estreia pela Seleção Brasileira, o técnico Fernando Diniz deve escalar a equipe com três novidades. A primeira será no gol, com Ederson, que treinou entre os titulares no lugar de Ederson. Na lateral esquerda, Renan Lodi venceu a concorrência de Caio Henrique e deve iniciar. Enquanto isso, na zaga, Gabriel Magalhães deve jogar ao lado de Marquinhos.

O treinador, aliás, sofreu duas perdas em sua lista inicial de convocados. A primeira foi Vini Jr, que se machucou durante partida do Real Madrid. Para o seu lugar, Raphinha foi convocado. A outra foi Antony. O corte do jogador do Manchester United se dá em razão de denúncia de sua ex-namorada por agressão. Assim, Gabriel Jesus, do Arsenal, foi convocado para substituí-lo.

Como está a Bolívia

A Bolívia vem de derrota para o Panamá, no último domingo, por 2 a 1. Após o revés, o time do técnico Gustavo Costas terá a dura missão de enfrentar a Seleção Brasileira logo na primeira rodada das Eliminatórias. No entanto, ele conta com um velho conhecido do futebol brasileiro como esperança de gol: Marcelo Moreno. Com 36 anos, o capitão da Bolívia está confiante em um bom resultado contra o Brasil.

“Para ser um jogo perfeito temos que vencer. É o sonho de todos os jogadores. Os primeiros 15 minutos vão ser os piores, precisamos estar concentrados. Dessa forma, a confiança tem que estar presente, não posso vir para o Brasil e me sentir derrotado. Assim, que as coisas deem certo para mim e para os meus companheiros. Os números não mentem, eles jogam contra nós, mas são 90 minutos onde tudo pode acontecer”, disse Moreno.

BRASIL X BOLÍVIA

1ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data e horário: 8/9/2023, às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Raphinha, Rodrygo e Richarlison. Técnico: Fernando Diniz

BOLÍVIA: ​​Carlos Lampe; Jairo Quinteros, Adrián Jusino e Marcelo Suárez; Diego Medina, Gabriel Villamil, Luciano Ursino, Víctor Ábrego e Miguel Terceros; Jaime Arrascaita e Marcelo Martins Moreno. Técnico: Gustavo Costas

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Carlos Paul Benítez (PAR)

