Tombense afunda o ABC e segue lutando para ficar na Série B

Na noite desta quinta-feira (7), o Tombense ganhou um respiro em sua luta contra o rebaixamento na Série B, derrotando o ABC por 3 a 0, pela 27ª rodada. O resultado, assim, fez os mineiros chegarem aos 25 pontos, ficando a apenas dois de deixarem a degola. Por outro lado, os potiguares permanecem na lanterna, com 16 pontos.

Jogando em casa, o Tombense foi dono do jogo e atuou melhor desde o começo. Aos 21 minutos, Pedro levantou na área e Fernandão cabeceou para fazer 1 a 0. Embora o ABC pressionasse em busca do empate, faltava mira. As melhores chances foram em finalizações de Fábio Costa, para fora, e Thonny Anderson, que Felipe defendeu.

Na segunda etapa, o ABC voltou a atacar o Tombense e buscar o empate. Mas, apesar de sua valentia, a reação não veio e os mineiros conseguiram aumentar a vantagem. Aos 22 minutos, num bom chute de Matheus Frizzo, da entrada da área, veio o segundo gol. Alex Sandro, pouco depois, ainda colocou uma bola no travessão.

Daniel Amorim e Frizzo ainda voltaram a ficar perto do gol, mas ele coube mesmo a Alex Sandro. Após lançamento de Egídio, foi ele que finalizou para fechar o marcador, já nos acréscimos, dando sobrevivência ao Tombense na luta para não cair para a Série C.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará 3×1 Londrina

Quinta-feira (7/9)

Tombense 3×0 ABC

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.