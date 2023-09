Paraguai empata em casa na estreia da Eliminatórias

O Paraguai segue a sina das últimas eliminatórias da América do Sul: decepciona. Foi assim na noite desta quinta-feira (7/9), na primeira rodada do torneio que classifica seis das dez seleções para a Copa-2026 e leva o sétimo à repescagem. Atuando em casa, no Estádio Antonio Aranda, Ciudad del Este, recebeu o Peru. Foi melhor no primeiro tempo, mas não balançou a rede. E jogou todo o segundo tempo com um a mais (Advíncula expulso). Mas o máximo que fez foi acertar a trave. Com isso, amargou empate em 0 a 0. Assim, já deixa a torcida, que fez uma bela festa antes do jogo, com o cabelo em pé. Afinal, vai correr risco de ficar de fora da quarta Copa seguida?

Veja aqui a tabela de classificação das Eliminatórias sul-americanas

Este foi o primeiro jogo das Eliminatórias sul-americanas. Os goleiros foram os destaques. No caso do Peru, Gallese fez grandes defesas, evitando gols certos dos paraguaios principalmente no primeiro tempo. Foi o melhor em campo. Do lado da seleção da casa, a ovação que Carlos Coronel recebeu da torcida na apresentação dos jogadores foi inesperada. Era a primeira partida do arqueiro, que defende o New York Red Bulls-EUA, pela sua seleção. Só foi menos aplaudido do que o astro palmeirense Gustavo Gómez.

Como curiosidade, é a terceira vez seguida que o Peru, encarando o Paraguai como visitante em Eliminatórias, não perde: agora são uma vitória e dois empates.

Peru tem a bola, Paraguai finaliza mais

O Peru fez o que se esperada dele no primeiro tempo. Buscou ficar mais com a bola (58%) e tentava criar oportunidades usando o veterano Guerrero como alvo. O ex-Corinthians, Flamengo e Internacional teve uma boa chance no início, Coronel defendeu, mas esteve sempre bem marcado. Assim, o Peru teve poucas oportunidades para finalizar, exceto por uma bola de Ávalos que foi na trave de Carlos Coronel.

Mas o Paraguai, foi sempre mais objetivo. A menor posse foi compensada pela velocidade e muito mais finalizações no primeiro tempo (11 a 3). O zagueiro Gustavo Gómez apareceu com perigo na frente. Numa delas acertou a trave de Gallese. E Diego Gómez e Almirón obrigaram Gallese a duas grandes defesas.

Peruanos com dez

Mas quem fazia a diferença para o Paraguai era Ramon Sosa. Muito incisivo, ele era parado com faltas. Advíncula e Miguel Araújo levaram amarelos por isso. E, aos 44 após nova falta dura em Sosa, Advíncula foi expulso. Assim, o Peru ficava com dez.

Assim, no intervalo, o técnico peruano Juan Reynoso teve de modificar todo o esquema, tirando um meia-atacante e entrando com um volante, além de tirar um zagueiro já amarelado para não ocorrer o risco de ficar com nove. E, claramente, a ideia era se fechar. O empate já seria um lucro. E o Paraguai ajudou, pois voltou muito mal. Não aproveitou a vantagem numérica e o fato dos peruanos abdicarem da bola. para se ter ideia, em 30 minutos, dois chutes com pouco perigo.

Fim de jogo elétrico

Contudo, os minutos finais foram elétricos. Uma bola de Guerrero na trave dos paraguaios acordou o time, que se lançou à frente, acertou duas na trave de Gallese (com Sosa e Gamarra) e ainda viu o goleiro fazer mais uma grande defesa.

Na próxima rodada

Os times voltam a campo na próxima terça-feira (12/9), pela segunda rodada das Eliminatórias. O Peru receberá o Brasil, em Lima. Já o Paraguai vai até Caracas visitar a Venezuela.

PARAGUAI 0X 0 PERU

Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026

Data: 7/9/2023

Local: Estádio Antonio Aranda, Ciudad del Este (PAR)

PARAGUAI: Carlos Coronel; Robert Rojas (Piris, 33’/2ºT), Balbuena, Gustavo Gómez e Blas Riveros; Cubas, Almirón, Villasanti e Diego Gómez (Alejandro Gamarra, 21’/2ºT); Sosa (Matías Rojas, 42’/2ºT) e Ávalos (Carlos González, 33’/2ºT). Técnico: Guillermo Barros Schelotto

PERU: Gallese; Advíncula, Miguel Araújo (Corzo, Intervalo), Abram e Trauco (Jesus Castillo, 26’/2ºT); Tapia, Yotún e Christofer González (Cartagena, Intervalo); Polo (Ascues, 44’/2ºT), Carrillo (Marcos López, Intervalo) e Guerrero. Técnico: José Reynoso.

Gol: –

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Auxiliares: Carlos Barreiro e Martin Soppi (URU)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartões amarelos: Advíncula, Miguel Araújo (PER)

Cartão Vermelho: Advíncula (PER, 44’/1ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.