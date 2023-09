Abel Ferreira, do Palmeiras, leva prêmio de melhores do ano em Portugal

Abel Ferreira, do Palmeiras, foi premiado com o troféu “Mérito da Liga Portugal”, em cerimônia nesta quinta-feira (7), na cidade do Porto. O evento, aliás, marca a primeira edição do Liga Portugal Awards, promovido pela principal entidade do futebol profissional no país. Contudo, a homenagem ocorreu de forma remota, já que o treinador está no Brasil.

O técnico palmeirense foi o escolhido pelo júri profissional da Liga Portugal. Concorreram ao prêmio todos os lusitanos que exercem atividade de destaque com o futebol fora de sua pátria.