Eliminatórias: Arias dá assistência e Colômbia vence a Venezuela

Em Barranquilla, a Colômbia sofreu, mas venceu a Venezuela por 1 a 0. O único gol veio com Rafael Borré.

Na próxima rodada, a Colômbia mede forças com o Chile, fora de casa. A Venezuela encara o Paraguai, em Caracas.

O jogo

De forma surpreendente, a Venezuela se lançou ao ataque e endureceu a vida dos colombianos, que sofreram com as investidas da Vinotinto, mas a falta de precisão impediu a abertura do marcador.

Aos poucos, os cafeteros colocaram a bola no chão e iniciaram um cerco ao gol adversário, que até rendeu em gol de Díaz, mas o atacante estava impedido e o tento acabou anulado.

INDICADAS PARA VOCÊ:

Abel Ferreira, do Palmeiras, leva prêmio de melhores do ano em Portugal

Paraguai empata em casa na estreia da Eliminatórias

Nos minutos finais, até deu tempo de rolar uma polêmica no duelo. Anderson Daronco, árbitro do jogo, não viu pênalti claro a favor da Colômbia e irritou o time da casa com a sua decisão.

Na etapa final, a Colômbia encontrou o seu gol de forma rápida. Arias cruzou e achou Rafael Borré, que cabeceou e venceu o goleiro, 1 a 0.

No prejuízo, a Venezuela tentou recuperar o marcador e se lançou ao ataque. O problema era que o selecionador venezuelano tinha pouca qualidade para conquistar o empate.

Na melhor oportunidade, Josef Martínez, parceiro de Messi no Inter Miami, soltou o pé e viu o goleiro Vargas defender e manter a vitória colombiana.

Com a vantagem a seu favor, a Colômbia administrou o resultado e esperou o apito final para comemorar três pontos a seu favor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.