Filho de Vegetti visita o treino, e Vasco registra ‘momento fofura’ dos dois

Com a chegada do argentino, aliás, o Vasco passou a incomodar mais os adversários no setor ofensivo, visto que o camisa 99 é muito forte nas bolas aéreas. Paralelo a isso, o time conta com Lucas Piton, que tem bons números nos cruzamentos e vem formando boa dupla com Vegetti.

Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

DE OLHO NO CLÁSSICO

Depois do empate com o Bahia, em Salvador, dois dos reforços da última janela de transferência não tiveram o mesmo descanso do restante. Assim, aproveitaram para aprimorar a questão física nesses últimos dias no CT. Tratam-se do meia Dimitri Payet e do atacante Rossi, que deram continuidade à recuperação do condicionamento, visando o clássico contra o Fluminense.

O confronto entre os rivais cariocas, por sinal, está marcado para o dia 16, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos. Enquanto isso, Puma e Medel seguem com suas seleções nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 e se enfrentam nesta sexta, inclusive. Além deles, Marlon Gomes está com o Brasil pré-olímpico durante esse período.

O chileno, por sua vez, não poderá estar em campo diante do Flu, pois recebeu o terceiro amarelo contra o Bahia. Outro que também desfalca a equipe é o volante Jair, que foi expulso já nos acréscimos do duelo na Arena Fonte Nova.