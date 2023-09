Zagueiro do Santos fratura tornozelo durante treino

O Santos informou nesta quinta-feira (7) que o zagueiro Alex sofreu uma fratura no tornozelo direito durante o treino à tarde no CT Rei Pelé. Ele vinha ganhando espaço como titular, mas precisará passar por cirurgia. O clube não divulga prazo para retorno aos gramados.

Revelado pelo clube, Alex aproveitou a oportunidade. Isso porque o Peixe encontrou dificuldades para contratar um zagueiro canhoto no mercado. Assim, o jogador ganhou a confiança de Paulo Turra, ex-técnico santista, e foi mantigo como titular appós a chegada de Diego Aguirre.

“O zagueiro do Santos FC, Alex Nascimento, sofreu fratura do tornozelo direito durante o treino desta quinta-feira (7), no CT Rei Pelé. Ele passará por procedimento cirúrgico ainda nesta quinta-feira no Hospital Einstein, em São Paulo, com acompanhamento do Departamento Médico do Clube”, diz o Santos, em nota oficial.

Sem poder contar com Alex, o técnico Diego Aguirre precisará modificar a retaguarda alvinegra. A tendência é a de o zagueiro Joaquim, que até então estava improvisado na lateral direita, retorne para a zaga a fim de formar dupla com João Basso. Desse modo, o lateral-direito Júnior Caiçara deve ganhar espaço.

