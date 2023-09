Vila Nova tenta subir na tabela da Série B, visitando o Ituano

O Vila Nova tem um desafio importante diante do Ituano, nesta sexta-feira (8), pela 27ª rodada da Série B do Brasileirão. Em Itu, os goianos terão a missão complicada de derrotar um Galo que não perde há quatro jogos, mas precisam do triunfo para não perderem contato com o G4 da competição.

Com 42 pontos, o Vila Nova está em sétimo, bem à frente do Ituano. Embora não possa entrar no G4 em caso de vitória, o time de Goiânia tenta subir pelo menos duas posições, contando ainda com tropeços dos adversários. O triunfo é fundamental para pressionar os rivais que estão na zona de acesso já na próxima rodada.

Por outro lado, o Ituano tem 32 pontos e está em 13º lugar. Se as chances de rebaixamento não parecem grandes, é vencer o único pensamento para não ficar muito perto da zona da degola. O primeiro time fora dela é o Avaí, com 27 pontos. A seu favor, além de jogar em seu estádio, o Novelli Júnior, o Ituano tem o fator da invencibilidade, já que não duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos.

SÉRIE B – 27ª RODADA

Terça-feira (5/9)

Chapecoense 0x1 Guarani

Quarta-feira (6/9)

Ceará 3×1 Londrina

Quinta-feira (7/9)

Tombense 3×0 ABC

Sexta-feira (8/9)

Ituano x Vila Nova – 18h

Sábado (9/9)

Ponte Preta x Sampaio Corrêa – 17h

Mirassol x Botafogo-SP – 20h30

Sport x Criciúma – 20h45

Domingo (10/9)

Atlético-GO x Juventude – 15h45

CRB x Vitória – 18h

Segunda-feira (11/9)

Avaí x Novorizontino – 20h30

