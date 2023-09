Messi diz o que representa igualar recorde de Suárez nas Eliminatórias

Lionel Messi iniciou mais uma disputa de Eliminatórias da Copa do Mundo ao seu melhor estilo: definindo a favor da Argentina. Campeão do mundo em 2022, o camisa 10 balançou a rede no 1 a 0 sobre o Equador, chegou a 29 gols e igualou Suárez como maior artilheiro da história da competição.

Após a partida, o craque de 36 anos, ainda em grande forma, evitou comentar até quando defenderá sua seleção.

“Faz pouco tempo que fomos campeões do mundo, mas parece que já passamos por tanta coisa depois. O que digo sempre é que temos que seguir competindo para poder classificar ao próximo Mundial. Temos que ter consciência que o que fizemos já passou e temos que seguir fortes. Eu darei 100% de mim em todos os jogos na seleção argentina. Sabemos que as Eliminatórias são muito difíceis, então eu sempre vou dar o melhor de mim. Eu amo esse grupo de jogadores, esse time é muito forte e todo jogo lutará por cada vitória. Sempre temos que ganhar todos os jogos, ainda mais agora que somos campeões do mundo. Temos que subir ainda mais o que estamos fazendo. A exigência a cada partida é máxima”, disse.

Messi passa a ter 29 gols em 61 jogos pela Argentina nas Eliminatórias. Até então o único dono da marca era Luis Suárez, amigo pessoal e que ficou fora da convocação de Marcelo Bielsa. Ele tem 29 gols em 62 partidas pela seleção uruguaia.

“A verdade é que é um prazer estar com ele no topo. O que significam as Eliminatórias para nós, o futebol Sul-Americano. É muito bonito”, completou Messi.

Artilheiros das Eliminatórias da América do Sul 1 – Lionel Messi (Argentina): 29 gols/61 partidas 2 – Luis Suárez (Uruguai): 29 gols/62 partidas 3 – Marcelo Moreno (Bolívia): 22 gols/58 partidas 4 – Alexis Sánchez (Chile): 20 gols/56 partidas 5 – Hernán Crespo (Argentina) – 19 gols/33 partidas 6 – Marcelo Salas (Chile) – 18 gols/32 partidas 7 – Edinson Cavani (Uruguai) – 18 gols/49 partidas 8- Ivan Zamorano (Chile) – 17 gols/24 partidas 9 – Joaquin Botero (Bolívia) – 16 gols/31 partidas 10 – Agustin Delgado (Equador) – 16 gols/32 partidas 11 – Arturo Vidal (Chile) – 16 gols/50 partidas

