Com Perri, Botafogo revive suas tradições históricas na Seleção Brasileira

A apresentação de Lucas Perri à Seleção Brasileira trouxe de volta a memória de uma tradição do Botafogo. Afinal, apesar da sequência de fases ruins, o clube permanece como o que mais cedeu jogadores ao país em Copas do Mundo. Além disso, tem na posição de goleiro mais uma marca relevante na história da amarelinha.

O Botafogo lidera o ranking com 47 jogadores, sendo o último deles o goleiro Jefferson na Copa do Mundo de 2014 (veja a lista completa no fim da matéria). Em segundo lugar está o São Paulo, com 46. O Flamengo, que teve Everton Ribeiro e Pedro convocados nesta segunda-feira por Tite, empatou com o Vasco na terceira posição, com 35 jogadores.

1930: Pamplona, Carvalho Leite e Nilo

1934: Germano, Pedrosa, Octacílio, Ariel, Canalli, Martim Silveira, Waldyr, Áttila e Carvalho Leite

1938: Nariz, Martim Silveira, Zezé Procópio, Patesko e Perácio

1950: Nilton Santos

1954: Nilton Santos

1958: Nilton Santos, Didi, Garrincha e Zagallo

1962: Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo e Amarildo

1966: Manga, Rildo, Gérson e Jairzinho

1970: Paulo Cézar Caju, Jairzinho e Roberto Miranda

1974: Marinho Chagas, Dirceu e Jairzinho

1978: Rodrigues Neto e Gil

1982: Paulo Sérgio

1986: Josimar e Alemão

1990: Mauro Galvão

1998: Gonçalves e Bebeto

2014: Jefferson

= 47 com Jefferson

Perri, Jefferson, Paulo Sérgio, Wendell, Manga, Oswaldo Baliza, Aymoré Moreira, Roberto Gomes Pedrosa, Germando Boettcher Sobrinho, Victor Correia Gonçalves, o Gatinho