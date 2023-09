Rogério Ceni é o novo técnico do Bahia. O ex-goleiro acertou com o Tricolor de Aço após Renato Paiva pedir demissão do clube. O treinador volta a treinar uma equipe após ser demitido do São Paulo em abril. Além disso, o técnico assinou um contrato até dezembro de 2024.

O anúncio oficial deve acontecer ainda nesta sexta-feira (08). A expectativa é que Rogério Ceni comande o time na partida da próxima quinta-feira (14), contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, a chegada do treinador atende aos requisitos do Bahia, que buscava alguém que conhecesse o cenário do futebol no Brasil.

Por fim, Ceni terá o objetivo de evitar o rebaixamento do Bahia no Brasileirão. O Tricolor de Aço é o 16° colocado e o primeiro time fora da zona de descenso com 22 pontos, um a mais que o Santos.

O Bahia vai ser o quinto clube da carreira do técnico Rogério Ceni, iniciada em 2017. O ex-goleiro já comandou o São Paulo, Cruzeiro, Flamengo e Fortaleza. O último desta lista foi aonde o treinador fez mais sucesso com títulos estaduais e da série B. No Rubro-Negro, conquistou a série A.

Ainda sem Rogério Ceni, o Bahia se reapresentou na última quinta-feira e iniciou a preparação para o jogo contra o Coritiba. Rogério Ferreira, treinador do sub-20, comandou a atividade. Aliás, ele deve fazer parte da comissão técnica de Ceni nos primeiros dias, para ajudar na transição.

