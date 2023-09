Messi não era substituído na Argentina há quase uma década

Lionel Messi foi substituído num jogo oficial da Seleção argentina pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014. O camisa 10 deixou o campo aos 89 minutos do jogo entre Argentina e Equador, no qual ele marcou um gol de falta que garantiu a vitória dos argentinos.

A última vez que havia deixou o campo antes do apito final, em uma partida oficial, aconteceu em 2014, na vitória por 3 a 2 sobre a Nigéria, na Copa do Mundo no Brasil.

Três minutos antes do final do jogo, o astro de 36 anos saiu de campo para a entrada de Exequiel Palacios. Talvez o treinador Lionel Scaloni tenha feito essa substituição para que Messi recebesse aplausos da torcida no Estádio Monumental, em Buenos Aires, onde a equipe jogou em casa após vencer a Copa do Mundo no Qatar. No entanto, essa substituição é realmente rara, já que não é comum a substituição do craque em jogos da seleção Argentina.

Messi faz golaço, e Argentina vence Equador em estreia nas Eliminatórias

Por fim, Messi comentou sobre a substituição após a partida de estreia da Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

“Estava um pouco cansado. Seguramente não vai ser a última vez que vou sair durante um jogo, mas senti-me muito bem. Foi um jogo difícil de disputar, muito físico e duro”, comentou o astro.

Possivelmente com Messi, a Argentina volta a campo na próxima terça-feira (12), às 17h, quando visita a Bolívia pela segunda rodada das Eliminatórias.

