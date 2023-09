Ucrânia x Inglaterra: escalações e onde assistir

Mais um grande jogo pelas Eliminatórias para a Eurocopa 2024. Ucrânia e Inglaterra se enfrentam neste sábado (9), às 13h, no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia, em duelo válido pela quinta rodada da competição. A partida entre líder e vice-líder do Grupo C terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e no streaming Star+.

Como chega a Inglaterra?

Com 100% de aproveitamento, os ingleses lideram o Grupo C das Eliminatórias para a Euro, com 14 gols marcados e apenas um sofrido. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Southgate pode encaminhar a classificação em caso de vitória fora de casa. Assim, a equipe está com 12 pontos e pode abrir uma vantagem ainda maior para a segunda colocada.

No entanto, a Inglaterra terá os desfalques de Stones e Grealish, dupla do Manchester City que está lesionada e serão ausências neste sábado.

Como chega a Ucrânia?

Vice-líder do Grupo C, a Ucrânia está com seis pontos e pode diminuir a vantagem dos ingleses para apenas três. Ao mesmo tempo, os ucranianos têm uma partida a menos em relação aos ingleses.

Dessa maneira, a equipe precisa somar os três pontos para se manter na briga pela classificação, em um grupo que ainda conta com a Itália, terceira colocada com três pontos em duas partidas até o momento. Apesar do apoio do torcedor, o técnico Serhiy Rebrov não poderá contar com Shaparenko e Malinovskyi, machucados. No entanto, os ucranianos confiam em conquistar um bom resultado.

Ucrânia x Inglaterra

5ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa 2024

Data e horário: sábado, 09/09/2023, às 13h (de Brasília)

Local: no Estádio Municipal de Breslávia, na Polônia

Ucrânia: Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Krystov e Mykolenko; Stepanenko, Sydorchuk e Zinchenko; Yarmolenko, Tsygankov e Vanat. Técnico: Serhiy Rebrov. Inglaterra: Pickford; Walker, Guehi, Maguire e Chilwell; Bellingham, Rice e Henderson; Saka, Rashford e Kane. Técnico: Gareth Southgate.

Onde assistir: ESPN e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.