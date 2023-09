Caio Paulista se recupera e mira retorno na final da Copa do Brasil

O São Paulo vai ganhar o retorno de um rosto conhecido para os próximos jogos. O lateral-esquerdo Caio Paulista, que vem desfalcando a equipe por causa de um estiramento na região posterior da coxa direita, já treina normalmente com o restante do elenco. Assim, ele entra nos planos de Dorival Júnior para as finais da Copa do Brasil.

O jogador vinha sendo titular e um dos grandes destaques da equipe na temporada. Contudo, Caio se machucou no jogo de volta contra o San Lorenzo, no Morumbi, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em uma arrancada, ele sofreu um estiramento e caiu no chão pedindo substituição.

Caio Paulista ficou fora de seis jogos desde então, inclusive a partida de volta contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil. Em seu lugar, entrou Welington, que vem oscilando entre boas e más atuações.

Como Welington foi convocado para defender a Seleção Olímpica, Caio Paulista já vem treinando no time titular e deve ganhar a vaga. Seu único desafio é recuperar a forma física.

Embora não entre em campo há praticamente um mês, Caio Paulista terá um período de mais de dez dias para se recondicionar fisicamente antes de voltar a ficar à disposição do técnico Dorival Júnior e rivalizar com Welington pela vaga de titular na lateral esquerda na grande final da Copa do Brasil. A tendência é que ele ganhe minutos contra o Internacional, no dia 13 de setembro, pelo Brasileirão, antes da decisão.

