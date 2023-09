Atuesta inicia transição e corre para retornar ao Palmeiras ainda em 2023

O Palmeiras pode ganhar um reforço caseiro para o final da temporada. Isso porque o volante Atuesta, que realizou uma cirurgia no joelho direito, iniciou o processo de transição física e corre para defender o Verdão ainda em 2023. O jogador realizou atividades leves nesta quinta-feira (07), na reapresentação do elenco.

Além de um cronograma na parte interna do centro de excelência da Academia de Futebol, o colombiano vem fazendo também atividades no campo separado e monitorado pelo Núcleo de Saúde e Performance. Além disso, o volante já vinha postando vídeos realizando treinos leves em sua casa, se preparando para o retorno.

Atuesta se machucou após o duelo contra a Ferroviária, que terminou 2 a 1 para o Palmeiras. O colombiano acabou não entrando em campo. Contudo, o jogador se machucou na atividade logo depois da partida com os reservas, como costuma acontecer, e lesionou o joelho durante este trabalho. Ele foi atendido pelo departamento médico do clube ainda no gramado. O Alviverde constatou ruptura no ligamento do colombiano no dia seguinte, após exames.

Agora, o jogador trabalha para defender o Verdão ainda neste ano. O colombiano tem seis jogos e um gol na temporada. Contratado junto ao Los Angeles FC no ano passado, o meio-campista tem ao todo 58 partidas pelo Palmeiras e dois gols. Contudo, nunca foi unanimidade para o torcedor palestrino e ainda corre para ter mais oportunidades com a camisa alviverde.

