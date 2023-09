Macedônia do Norte x Itália: escalações e onde assistir

Macedônia do Norte e Itália se enfrentam neste sábado (9), às 15h45, pela quinta rodada do Grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa 2024. O jogo será disputado no National Arena Todor Proeski, em Skopje, na Macedônia do Norte, e ambas equipes ainda sonham com a classificação. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada.

Como chega a Itália?

Atual campeã, a Itália disputou apenas duas partidas neste início de Eliminatórias para a Euro e está na terceira posição do grupo, com três pontos em dois jogos. Dessa maneira, a equipe continua com grandes chances de classificação. Mas, para isso, precisa da vitória sobre a Macedônia do Norte, empatada em número de pontos.

Dessa maneira, o técnico Ricardo Mancini poderá montar sua equipe com força máxima, uma vez que não terá jogadores lesionados.

Como chega a Macedônia do Norte?

Por fim, a Macedônia do Norte somou três pontos em três rodadas neste Grupo C e agora terá uma partida decisiva neste sábado. Ou seja, em caso de vitória a equipe ultrapassa os italianos na tabela. Ao mesmo tempo, a seleção ainda está com chances de classificação.

Macedônia do Norte x Itália

5ª rodada das Eliminatórias para Eurocopa 2024

Data e hora: sábado, 9 de setembro de 2023, às 15h45 (de Brasília)

Local: National Arena Todor Proeski, em Skopje, na Macedônia do Norte.

Macedônia do Norte: Stole Dimitr­ievski; Vladica Brdarovski, S. Ristovski, D. Velkovski, G. Zajkov e E. Alioski; Enis Bardhi, Arijan Ademi e Eljif Elmas; Aleksandar Trajkovski e Ilija Nestorovski. Técnico: Serihy Rebrov.

Itália: Gianluigi Donnarumma; Rafael Tolói, Francesco Acerbi, Giorgio Scalvini e Emerson; Davide Frattesi, Bryan Cristante, Marco Verratti e Wilfried Gnonto; Mateo Retegui e Matteo Politano. Técnico: Luciano Spalletti.

Onde assistir: ESPN

